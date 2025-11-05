У КМДА розповіли, скільки у Києві житлових будинків вже з опаленням і чому деякі ще не підключають

У Києві з опаленням вже 95% житлових будинків, які обслуговують комунальні керуючі компанії, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За даними КМДА, систему теплопостачання столиці вже повністю розгорнули – решту об’єктів підключають за індивідуальними рішеннями мешканців.

«Багато представників правлінь ОСББ, ЖБК та інших управлінь ще не подали заявки на підключення з різних причин. Наприклад, будинок є термомодернізованим і зараз ще не потребує опалення або заявка не подається з міркувань економії. Я звертаюсь до керівників цих будинків: такі дії мають бути належним чином прокомуніковані з мешканцями, щоб дотримуватись розумного балансу економії та комфорту», – сказав виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Рішення про старт опалювального сезону в житловому фонді ухвалили 29 жовтня з урахуванням погоди та потреби знизити навантаження на електромережі. Соціальні заклади – лікарні, школи, садочки – могли за індивідуальними заявками підключатися ще з 3 жовтня.

Читайте також: Не вистачає 750 мільйонів євро, щоб безперебійно пройти опалювальний сезон – Свириденко

25 жовтня міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що рішення про початок опалювального сезону кожен регіон ухвалює самостійно, але зі зниженням температури він може розпочатися вже найближчими днями.

Відповідно до законодавства, опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря становить 8 градусів тепла та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів тепла.



