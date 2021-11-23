«Через стан здоров’я»: в університеті імені Карпенка-Карого підтвердили звільнення Талашка

Викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, актор Володимир Талашко звільнився за станом здоров’я – цю інформацію в університеті підтвердили на запит Радіо Свобода.

«Університет пiдтверджує факт звiльнення народного артиста України, Талашка Володимира за власним бажанням у зв’язку зi станом здоров’я i переходом на пенсiю за віком», – йдеться в листі, підписаному виконувачкою обов’язків ректора закладу Інною Кочарян.

В університеті також зазначили, що робоча група, створена для перевірки заяв про харасмент з боку викладача, які озвучували колишні студентки, передала зібрані дані правоохоронним органам.

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«Дотримуючись принципів законності, неупередженості, об’єктивності та iнших принципiв демократичного суспiльства, керуючись статтею 2 Закону України «Про Національну поліцію» вiд 2 липня 2015 року №580-VIII (зі змiнами та доповненнями) для перевiрки достовiрності iнформації, яка міститься в заявах, що надійшли до Університету з посиланням в текстах на Володимира Талашка. Такі заяви були переданi до правоохоронних органiв. Зворотної вiдповiдi Унiверситет на 2З.11.2О21 року не отримав», – додають у керівництві закладу.

При цьому робоча група, згідно з відповіддю, продовжує роботу до 31 грудня.

У серпні стало відомо, що Володимира Талашка відсторонили від роботи в КНУТКіТ на час перевірки.

У Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого 11 серпня створили робочу групу з розслідування інформації про домагання до студенток з боку викладачів.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що викладача вишу, актора Володимира Талашка звинуватили в домаганнях до студенток. Сам він всі звинувачення відкинув. Міністерство культури й інформаційної політики України ініціювало службове розслідування.

Водночас у виші раніше заявляли, що офіційних скарг на домагання до студенток з боку викладачів не отримували.