Командування повідомляє про 149 боєзіткнень на фронті за добу

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 149 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 31 грудня.

Штаб заявляє, що напередодні Сили оборони уразили чотири райони зосередження російського особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один артилерійський засіб, один склад та один пункт управління безпілотниками.

Російська армія вісім разів атакувала на Південно-Слобожанському напрямку. ЗСУ зупинили чотири штурмиових дій на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку російські загарбники атакували 10 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону. ЗСУ зупинили три російських наступальних дій на Слов’янському напрямку. На Костянтинівському армія РФ атакувала 18 разів.





«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка», – повідомляє штаб.

Російські війська 12 разів атакували на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському напрямку ЗСУ зупинили 24 спроби РФ просунутися в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Білогір’я та в бік Варварівки.

Командування повідомляє про ще дві російських безуспішних спроби наблизитися до українських позицій на Придніпровському напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



