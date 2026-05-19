Командування: армія РФ атакувала 40 разів на Покровському напрямку протягом дня

Від початку доби на фронті відбулося 189 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у вечірньому зведенні.

«Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження», – йдеться в ньому.

Зокрема, Сили оборони відбивали російські штурми на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському й Слов’янському напрямках.

Командування зазначає, що російська армія не вдавалася до активних дій на Краматорському та Оріхівському напрямках.

Сили оборони відбили одинадцять російських штурмів на Костянтинівському напрямку – поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Довгої Балки.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Родинське, Олександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Новопавлівка, Новоолександрівка, Удачне, Молодецьке та в напрямку населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Сергіївка, Грузьке. Два боєзіткнення тривають», – заявляє Генштаб.

За даними командування, російські загарбники двічі намагалися покращити положення на Олександрівському напрямку, в районах Олександрограду та Березового. Ще дві російських штурмових дії ЗСУ зупинили на Придніпровському напрямку, в напрямку Антонівського мосту та острова Білогрудий.

Також на Гуляйпільському напрямку зафіксували 16 атак у районах населених пунктів Рівнопілля, Радісне, Рибне, Добропілля, Оленокостянтинівка, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 травня назвав реальними можливі наступальні операції РФ з боку Білорусі.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.