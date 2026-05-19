Командування: армія РФ атакувала 40 разів на Покровському напрямку протягом дня

Два боєзіткнення на Покровському напрямку станом на вечір тривають, повідомляє командування (фото ілюстраційне)

Від початку доби на фронті відбулося 189 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у вечірньому зведенні.

«Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження», – йдеться в ньому.

Зокрема, Сили оборони відбивали російські штурми на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському й Слов’янському напрямках.

Командування зазначає, що російська армія не вдавалася до активних дій на Краматорському та Оріхівському напрямках.

Сили оборони відбили одинадцять російських штурмів на Костянтинівському напрямку – поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Довгої Балки.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Родинське, Олександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Новопавлівка, Новоолександрівка, Удачне, Молодецьке та в напрямку населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Сергіївка, Грузьке. Два боєзіткнення тривають», – заявляє Генштаб.

За даними командування, російські загарбники двічі намагалися покращити положення на Олександрівському напрямку, в районах Олександрограду та Березового. Ще дві російських штурмових дії ЗСУ зупинили на Придніпровському напрямку, в напрямку Антонівського мосту та острова Білогрудий.

Також на Гуляйпільському напрямку зафіксували 16 атак у районах населених пунктів Рівнопілля, Радісне, Рибне, Добропілля, Оленокостянтинівка, Нове Запоріжжя, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 травня назвав реальними можливі наступальні операції РФ з боку Білорусі.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.

