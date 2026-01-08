Командування: на фронті від початку доби відбулося 142 бойових зіткнення

Російські війська продовжують атакувати на низці напрямків, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 8 січня. Від початку доби на фронті відбулося 142 бойових зіткнення.

Зокрема, українські війська відбили три російських штурми на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ шість разів штурмувала українські позиції.

Штаб фіксує російські атаки на Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках. На Краматорському напрямку російські війська наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку армія РФ 16 разів йшла в наступ на позиції українських підрозділів.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти 27 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. В деяких локаціях бої точаться дотепер», – звітує штаб.

За даними командування, російські загарбники 13 разів намагалися прорвати оборону на Олександрівському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку штаб зафіксував 16 боєзіткнень – російські війська намагалися просунутися в районах Солодкого, Гуляйполя та в районі Варварівки, дві сутички тривають.





Триває одне боєзіткнення в районі Малих Щербаків на Оріхівському напрямку. На Придніпровському напрямку російська армія тричі безрезультатно намагалася прорвати українську оборону в районі Антонівського мосту.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.



