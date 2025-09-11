Командування повідомляє про понад 200 боєзіткнень на фронті за добу

Протягом доби 10 вересня на фронті зафіксували 205 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці в четвер.

Зокрема, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках напередодні зафіксували сім бойових зіткнень. 16 сутичок відбулося на Південно-Слобожанському.

Сили оборони відбивали чотири російські штурми на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 27 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове. Ще 20 атак на позиції Сил оборони зафіксували на Сіверському напрямку.

Командування повідомляє про сім боєзіткнень на Краматорському напрямку і 16 – на Торецькому.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Котлине, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка», – йдеться в звеленні.

Також 31 штурм українські війська відбили на Новопавлівському напрямку.





Штаб зафіксував один наступ на Гуляйпільському напрямку, два на Оріхівському і ще два – на Придніпровському.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» минулого тижня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.



