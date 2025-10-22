Командування оновило дані про втрати РФ: 1 050 військових за добу

Російські війська втратили близько 1 050 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 22 жовтня.

За оцінками командування, загальні втрати армії РФ сягнули 1 133 250 військових за час повномасштабного вторгнення.

Крім того, додає штаб, Росія втратила напередодні:

2 танки (загалом 11 280)

11 бойових броньованих машин (23 447)

12 артилерійських систем (33 914)

160 безпілотників оперативно-тактичного рівня (72 760)

96 автомобілів і автоцистерн (65 122)

1 одиниця спеціальної техніки (3 981)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.



