«Несподіваний штурм»: Росія кидає броню на Оріхів?

Російська армія розпочала масований механізований штурм на Оріхівському напрямку – про це повідомила 118-та окрема механізована бригада ввечері 20 жовтня. За даними бригади, агресор кинув у бій до двох мотострілецьких рот, які застосували близько 26 одиниць техніки: танки, БМП, БТР і бронеавтомобілі «Тигр». Атака відбувалася кількома хвилями по 5–8 одиниць бронетехніки в кожній.

Основний удар російські війська спрямували по селу Мала Токмачка, розташованому на південний схід від Оріхова Запорізької області. Бригада повідомила, що штурм відбили силами артилерії, FPV-дронів і дронів зі скидами, а також танка Т-72, який прямим наведенням бив по російських солдатах і броні.

Штурм цей відзначили і аналітики з проєкту DeepState – за їхніми словами, більшість російських солдатів були знищені, але деяким групам вдалося дістатися до Малої Токмачки.

«Це гучний дзвіночок від ворога, який напередодні перекинув додаткові сили в цей район», – написали в DeepState.

За даними Генштабу на ранок 21 жовтня, на цьому напрямку за добу відбулося 20 бойових зіткнень – показник, що свідчить про інтенсивність боїв.

