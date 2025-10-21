Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Донбас

«Несподіваний штурм»: Росія кидає броню на Оріхів?

Кадри відбиття російського механізованого штурму поблизу Малої Токмачки, Запорізька область
Кадри відбиття російського механізованого штурму поблизу Малої Токмачки, Запорізька область

Російська армія розпочала масований механізований штурм на Оріхівському напрямку – про це повідомила 118-та окрема механізована бригада ввечері 20 жовтня. За даними бригади, агресор кинув у бій до двох мотострілецьких рот, які застосували близько 26 одиниць техніки: танки, БМП, БТР і бронеавтомобілі «Тигр». Атака відбувалася кількома хвилями по 5–8 одиниць бронетехніки в кожній.

Основний удар російські війська спрямували по селу Мала Токмачка, розташованому на південний схід від Оріхова Запорізької області. Бригада повідомила, що штурм відбили силами артилерії, FPV-дронів і дронів зі скидами, а також танка Т-72, який прямим наведенням бив по російських солдатах і броні.

Штурм цей відзначили і аналітики з проєкту DeepState – за їхніми словами, більшість російських солдатів були знищені, але деяким групам вдалося дістатися до Малої Токмачки.

«Це гучний дзвіночок від ворога, який напередодні перекинув додаткові сили в цей район», – написали в DeepState.

За даними Генштабу на ранок 21 жовтня, на цьому напрямку за добу відбулося 20 бойових зіткнень – показник, що свідчить про інтенсивність боїв.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:


НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG