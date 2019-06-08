Водієві-поліцейському, який збив у Конотопі 10-річну дитину, оголошено про підозру

Водієві-поліцейському, який збив 10-річну дитину на пішохідному переході в Конотопі в п'ятницю, 7 червня, оголошено про підозру, він затриманий, повідомили в прес-службі поліції Сумської області.

«Водієві-поліцейському, який скоїв наїзд на дитину, оголошено про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху що спричинило тяжкі наслідки – ч.2 ст.286 КК України. В порядку ст.208 КПК України він затриманий», – йдеться в повідомленні на сторінці відомства в Фейсбук у ніч на суботу.

Раніше повідомили, що автомобіль начальника поліції Конотопа на швидкості скоїв наїзд на дитину, яка перебігала дорогу на пішохідному переході. Потерпілий хлопчик госпіталізований і перебуває в реанімації.

Начальник Конотопського відділення поліції відсторонений від виконання службових обов'язків на період проведення службової перевірки.

Керівництво поліції Сумщини висловило готовність сприяти та надати всю необхідну допомогу працівникам ДБР у розслідуванні даної події.