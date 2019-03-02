Український консул відвідав у російських колоніях засуджених в Криму у «справі диверсантів»

Виконувач обов’язків генерального консула України в російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав фігурантів «справи українських диверсантів» Володимира Присича і Геннадія Лимешка в російських колоніях.

Як розповів проекту Радіо Свобода Крим.Реалії в.о. генконсула, Лимешко відмовляється працювати в колонії «на Росію».

«Перебувати українцеві в оточенні, яке отруєне російським телевізором, буває нелегко. Однак, з цим у Геннадія все в порядку, спокійний і впевнений, з глибокою вірою в душі й підтримкою братів-одновірців (Геннадій Лимешко прийняв іслам – ред.). Нормально поговорили годину, про умови перебування і відносини з іншими ув’язненими. Працювати на Росію намірів немає, та й роботи, як такої, немає. Захворів на грип», – сказав консул.

За словами Малишевського, інший засуджений українець Володимир Присич відновлюється після важкого грипу.

«У Володимира Присича все більш-менш, він вже переніс важкий грип, погода навесні в цьому краї сприяє одужанню. Гроші поклали на свій рахунок – в магазині на території колонії все основне є. Дякував за новорічні привітання. Прийшла купа листів з Північної Америки, Білорусі, Європи. У присутності керівництва колонії розмова йшла про стан здоров’я і щоденні справи за ґратами. Відносини у нього з «начальством» нормальні. Домовилися, що ще звернеться до лікаря з питань, де потрібна не тільки порада, а й медичний супровід. Має проблеми з тиском», – розповів він.

12 серпня 2017 року ФСБ Росії повідомила про затримання в анексованому Криму чоловіка, якого вони назвали «агентом СБУ» і звинуватили в підготовці диверсій на півострові.

Пізніше російські спецслужби оприлюднили відео затримання й допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лимешком 1992 року народження і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території анексованого Криму.

У Міноборони України повідомили, що затриманий в анексованому Криму й оголошений ФСБ Росії «агентом СБУ» громадянин України Геннадій Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом та був звільнений у травні 2017 року через службову невідповідність. У СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».

Про те, що Володимир Присич – четвертий фігурант «справи українських диверсантів», повідомляла Кримська правозахисна група в листопаді 2016 року. Але тоді його доля була точно не відома адвокатам. 2017 року в анексованому Криму Володимира Присича засудили до трьох років позбавлення волі. Однак вирок йому винесли за іншою статтею – зберігання наркотиків.

ФСБ Росії 10 серпня повідомила, що в ніч на 7 серпня в Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Цьому передувало триденне блокування російськими прикордонниками підконтрольних їм кримських пунктів в’їзду і виїзду на адміністративному кордоні з окупованим півостровом.

Влада України заперечує звинувачення Москви й назвала їх «провокацією» російських спецслужб.