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18 Листопад 2018, Київ 14:11
Новини | Події

Суд заарештував підозрюваного у контрабанді, який на смерть збив прикордонника

Прикордонник, якого збив зловмисник, помер у лікарні

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Ужгородський міськрайонний суд 18 листопада обрав запобіжний захід підозрюваному в контрабанді, який здійснив наїзд на прикордонника.

Правопорушника заарештували на 60 діб.

На начальника прикордонного відділу «Ділове»Вадима Березенського скоїли наїзд автомобілем 16 листопада. Цей наїзд стався після того, як прикордонники спільно з румунськими колегами затримали кількох осіб, підозрюваних у контрабанді.

17 листопада Березенський, не приходячи до тями, помер у лікарні.

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