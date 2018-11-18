Суд заарештував підозрюваного у контрабанді, який на смерть збив прикордонника

Ужгородський міськрайонний суд 18 листопада обрав запобіжний захід підозрюваному в контрабанді, який здійснив наїзд на прикордонника.

Правопорушника заарештували на 60 діб.

На начальника прикордонного відділу «Ділове»Вадима Березенського скоїли наїзд автомобілем 16 листопада. Цей наїзд стався після того, як прикордонники спільно з румунськими колегами затримали кількох осіб, підозрюваних у контрабанді.

17 листопада Березенський, не приходячи до тями, помер у лікарні.

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