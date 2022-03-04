Через західний кордон в Україну прибуло понад 800 автомобілів гуманітарної допомоги – ДПСУ

Державна прикордонна служба України повідомила, що з 25 лютого по 3 березня через західний кордон в Україну прибуло 834 автомобілі та 19 вагонів з гуманітарної допомогою.

За інформацією прикордонної служби, на західний кордон щоденно прибувають вантажівки, буси, вагони з гуманітарною допомогою, не лише від урядів, а й благодійних, релігійних організацій та звичайних громадяни з різних країн.

«З 25 лютого по 3 березня цього року через ділянку Західного регіонального управління Держприкордонслужби в Україну прибуло 834 автомобілі (переважно мікроавтобуси та вантажівки) та 19 вагонів з медикаментами, харчами, одягом тощо», – йдеться в повідомленні.

Митниця пропускає в Україну гуманітарну допомогу за спрощеною процедурою. 3 березня уряд України ухвалив відповідну постанову.

Також Польща спростила проїзд для українських перевізників гуманітарної допомоги.

З 2 березня урядова «гаряча лінія» збирає запити з гуманітарних питань.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії (з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб). О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».