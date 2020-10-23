Голова партії «Слуга народу» каже, що вийшов із лікарні після COVID-19

Голова владної нині в Україні президентської партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що після захворювання на COVID-19 уже вийшов із лікарні.

Як повідомив він 23 жовтня в соцмережах, його виписали з лікарні, де він перебував 16 днів, іще 20 жовтня, перевівши на домашній лікарняний.

Про те, що в нього підтвердилася коронавірусна інфекція, він заявив 1 жовтня. Тоді він писав, що його стан стабільний, необхідне лікування він отримує, і тоді ж запевняв, що «показань до госпіталізації немає».

«Коронавірусна інфекція – це не політика, це здоров’я. Бережіть себе, вдягайте маски, рукавички, користуйтеся санітайзером. Вакцини колись будуть, але тільки в наших руках зробити так, щоб вони ще були нам потрібні тоді, коли вони з’являться. Бо в нас не буде колективного імунітету», – наголошував тоді голова «Слуги народу».