Віцеспікер Корнієнко: підстав для відставки уряду немає

Перший заступник голови Верховної Ради, член партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко вважає, що підстав для відставки уряду наразі немає. Таку думку він висловив в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода Live»).

Той факт, що парламент схвалив бюджет на наступний рік більшістю голосів, свідчить про те, що до Кабінету міністрів довіра є, вважає він.

«Я не бачу поки особливих підстав відправляти уряд прям у відставку сьогодні. Інколи кажуть досвідчені колеги з минулих скликань, які тут давно, що голосування за бюджет – це певний вотум довіри уряду. І от сьогодні він фактично там відбувся», – сказав Корнієнко.

За словами віцеспікера, наразі немає й потреби створювати широку коаліцію.

«Поки буде склад документальний 229 депутатів, доти не може бути процесу пошуку іншої коаліції. Це Конституція. Це не я придумав», – каже депутат.

На уточнення, наскільки відставка Єрмака вплинула на роботу парламенту, він відповів, що «не треба перебільшувати роль «лічності» в історії».

На питання про необхідність перезавантаження уряду, на чому наполягає опозиція, Корнієнко заявив, що «перезавантаження вже відбувається». Як приклад цього він згадав відставку двох міністрів (йдеться про мінстра юстиції Германа Галущенка і міністра енергетики Світлану Гринчук) і пошук на їхнє місце інших кандидатів. Однак кандидатів, за словами Корнієнка, наразі немає.

На тлі розслідування НАБУ щодо корупції у сфері енергетики дві українські опозиційні партії – «Голос» і «Європейська солідарність» – закликали до відставки Кабінету міністрів і формування нової коаліції у Верховній Раді.

Також фракція «Європейська солідарність» кілька разів блокувала трибуну Верховної Ради, вимагаючи відставки уряду та створення нової коаліції.