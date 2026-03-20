У Кремлі заявили, що делегації РФ не буде в США на зустрічі з Україною

Російської делегації не буде на майбутній зустрічі з Україною в США, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков 20 березня.

«Ні, це будуть двосторонні контакти українців з американцями», – цитує його слова державне російське агентство ТАСС.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що 21 березня в США має відбутися зустріч українських представників із представниками Сполучених Штатів.

«Важливо, що є сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни Росії проти України. Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки», – повідомив він.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.