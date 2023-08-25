Кремль: «є розуміння», що зустріч Путіна й Ердогана відбудеться незабаром

У Кремлі заявили про підготовку зустрічі президента Росії Володимира Путіна із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як сказав на брифінгу 25 серпня речник російського президента Дмитро Пєсков, «є розуміння», що зустріч відбудеться незабаром.

Коли саме і де планується ця зустріч – Пєсков не уточнив.

22 серпня про те, що президент Туреччини зустрінеться зі своїм російським колегою в Росії, писало видання Yeni Safak із посиланням на джерела в канцелярії турецького президента. Такі ж дані повідомляв турецький телеканал NTV.

За даними засобів інформації, основною метою зустрічі будуть переговори щодо зернової угоди, з якої Росія вийшла у липні. Імовірну дату візиту джерела не називали.

Раніше в Анкарі заявляли, що у серпні Путін може приїхати до Туреччини.

Упродовж останніх тижнів Ердоган неодноразово говорив, що хоче поговорити з Путіним про поновлення угоди, яка дала змогу вивозити українське зерно з портів на Чорному морі.

За словами співрозмовників видання WSJ, Росія відмовилася від продовження зернової угоди після того, як Ердоган «розлютив» російську владу. У липні Ердоган вирішив повернути Україні захисників «Азовсталі», зокрема командирів «Азова», які, як вважають у Росії, мали залишатися в Туреччині до кінця війни. Крім того, Ердоган схвалив вступ Швеції до НАТО.

Влада Росії вийшла із зернової угоди 17 липня, заявивши, що частину домовленостей щодо експорту добрив із Росії не виконано. Після цього війська РФ почали практично щодня обстрілювати Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.

Міністерство оборони Росії оголосило 19 липня, що вважатиме воєнними цілями всі судна, що йдуть Чорним морем до портів України, а країни, під чиїми прапорами слідуватимуть ці судна, – учасниками війни з боку України.