Крим: Євпаторія і Красноперекопськ залишилися без води

В окупованому Криму сталися серйозні аварії на водоводах, повідомляє російська влада. Без водопостачання залишилося 120 тисяч жителів Євпаторії, сотні житлових будинків у Красноперекопську та прилеглих селах. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Російські Слідчий комітет і прокуратура розпочали перевірки причин аварій.

У Євпаторії скасували заняття у школах та дитсадках.

«У Красноперекопську аварію зафіксовано на водоводі діаметром 600 мм, порушено водопостачання 683 житлових будинків самого міста та сіл Радгоспне, Таврійське, П'ятихатка, Почесне», – йдеться у повідомленні.

До населених пунктів організовано підвезення води, стверджує російська влада. Вона обіцяє відновити водопостачання впродовж 28 лютого.