На грецькому острові Крит сталась стрілянина: загинули чоловік і жінка, є поранені

На грецькому острові Крит у селі Ворізія в суботу сталася стрілянина, внаслідок якої загинули чоловік і жінка, ще кілька людей зазнали поранень, йдеться у повідомленні правоохоронців, які назвали інцидент «можливим продовженням сімейної вендети».

За їхніми даними, стрілянину відкрили нападники вранці. За інформацією Афінського новинного агентства, поранень зазнали щонайменше десятеро людей.

Поліція уточнила, що четверо постраждалих були доправлені до лікарень. Серед них – двоє чоловіків, роль яких у стрілянині наразі перевіряється.

Розслідування триває, а правоохоронці намагаються встановити всі обставини інциденту та причетних до нападу.

За словами правоохоронця, стрілянина сталася після інциденту з вибухом, що стався у п’ятницю ввечері на будівельному майданчику, де було закладено вибухівку.

Острів Крит має давні традиції кривавих родинних конфліктів (вендет), які часто виникають через суперечки, пов’язані з помстою за зганьблену честь або образи.