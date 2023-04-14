КСУ перевірить конституційність «Харківських угод»

Конституційний суд України відкрив провадження у справі щодо конституційності угоди між Україною й Росією від 21 квітня 2010 року про перебування Чорноморського флоту РФ на території України, відомої як «Харківські угоди», повідомила пресслужба КСУ.

Рішення 13 квітня ухвалила друга колегія суддів Другого сенату. Із конституційним поданням до КСУ звернулися 49 народних депутатів України.

«Суб’єкт права на конституційне звернення твердить, що невідповідність оспореної Угоди «принципам забезпечення національної безпеки, відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту, а також невідповідність вказаної угоди статті 17 Основного закону України» є підставою для визнання цієї Угоди неконституційною», – нагадали в КСУ.

У пресслужбі суду уточнили, що на одному із засідань Велика палата Суду визначить форму конституційного провадження у цій справі. Суддею-доповідачем у справі буде Сергій Головатий.

21 квітня 2010 року у Харкові на той час президент України Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і РФ, згідно з якою строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на п’ять років. Низка українських та західних експертів зазначили, що ці події в подальшому сприяли окупації Криму.

У межах розслідування справи щодо підписання «харківських угод» про підозру у вчиненні держзради було повідомлено Януковичу і колишнім прем’єр-міністру Миколі Азарову, міністру закордонних справ Костянтину Грищенку, міністру юстиції Олександру Лавриновичу та міністру оборони Михайлу Єжелю.