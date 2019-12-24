Суд розглядає апеляцію на арешт підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко – трансляція

Київський апеляційний суд розглядає скаргу на арешт лікаря Юлії Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Радіо Свобода транслює подію наживо.

Засідання мало відбутися 20 грудня, однак його перенесли через неявку прокурорів. Після цього в суді відбулися сутички.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

12 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав, що поліція затримала й оголошує підозру фігурантам провадження про вбивство Шеремета в липні 2016 року.

Згодом заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль назвав серед підозрюваних сержанта Сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військового медика Яну Дугарь, волонтера Юлію Кузьменко та ветеранів збройного конфлікту на Донбасі Інну і Владислава Грищенків.

14 грудня суд взяв під варту без можливості внесення застави Андрія Riffmaster Антоненка. Його заарештовано на два місяці – до 8 лютого 2020 року. Аналогічний запобіжний захід обрано і для Юлії Кузьменко.

За даними МВС, подружжя Грищенків підозрювані в іншому провадженні, але «представляють оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».