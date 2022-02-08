ВАКС почав засідання з обрання запобіжного заходу депутату Кузьміних

Засідання Вищого антикорупційного суду з обрання запобіжного заходу народному депутату від «Слуги народу» Сергію Кузьміних, підозрюваному в хабарництві, відкрилося вранці 8 лютого.

Кузьміних не присутній на засіданні. За словами його адвокатки Лариси Криворучко, він поїхав до Житомира за своїм паспортом.

«Він готовий брати участь у засіданні в режимі онлайн-конференції із будівлі Житомирського апеляційного суду», – заявила захисниця.

Вона також додала, що для ознайомлення з матеріалами справи їй потрібен час.

Суд оголосив технічну перерву, зокрема, для з'ясування можливості щодо організації відеоконференції з Житомирським апеляційним судом для того, щоб Кузьміних міг взяти участь у засіданні.

Напередодні на засіданні суддя Олег Ткаченко заявив, що особу Кузьміних можна встановити лише на підставі паспорта або паспорта в електронному вигляді у застосунку «Дія». Цього документа на судовому засідання Кузьміних не мав. Депутат повідомив, що його паспорт – у Житомирі, а телефон вилучили детективи НАБУ.

Через це суддя переніс засідання на 9:45 8 лютого.

У коментарі журналістам Кузьміних сказав, що поїде до Житомира забирати паспорт.

Національне антикорупційне бюро 7 лютого повідомило про затримання народного депутата за підозрою в отриманні хабаря в сумі 558 тисяч гривень.

Народний депутат Сергій Кузьміних заявив 4 лютого, що не переховується від слідства і не отримував повісток. Таким чином він прокоментував заяву НАБУ, оприлюднену раніше, про оголошення його в розшук.

Національне антикорупційне бюро України 28 січня заявило, що викрило чинного народного депутата на отриманні хабаря в 558 тисяч гривень. За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. Через «депутатський імунітет» його не затримали.

Згодом у «Слузі народу» підтвердили, що йдеться про члена фракції Сергія Кузьміних.

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31 січня 2022 року генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що склала та підписала повідомлення про підозру народному депутату, якого детективи НАБУ «викрили «на гарячому» під час одержання 558 тисяч гривень».

У «Слузі народу» заявили, що Сергій Кузьміних просив тимчасово виключити його зі складу фракції з можливістю повернення, якщо буде доведена його невинуватість.