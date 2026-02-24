У КМДА повідомили число укриттів у Києві і скільки з них з’явилися після 2022 року

У десяти районах Києва на кінець 2025 року діяли 4 353 укриття, повідомив у відповідь на запит Радіо Свобода Департамент муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації.

За повідомленням, фонд захисних споруд цивільного захисту становить:

Голосіївський район – 484 об’єкти

Дарницький район – 589 об’єктів

Деснянський район – 287 об’єктів

Дніпровський район – 536 об’єктів

Оболонський район – 445 об’єктів

Печерський район – 337 об’єктів

Подільський район – 276 об’єктів

Святошинський район – 529 об’єктів

Солом’янський район – 493 об’єктів

Шевченківський район – 377 об’єктів.

Щодо нових укриттів, збудованих чи введених в експлуатацію після 2022 року, то, за даними департаменту: «Станом на грудень 2025 року у місті Києві побудовано і взято на облік фонду ЗСЦЗ споруду подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття в Оболонському районі. Також на умовах безоплатного тимчасового користування майном ТОВ «Ковальська бетон» встановлено 1 (одне) первинне (мобільне) укриття у Деснянському районі».

Водночас Департамент будівництва і житлового забезпечення КМДА повідомив, що розпорядженням Київської міської державної адміністрації від серпня 2023 року «Про облаштування безпечних умов у закладах освіти (нове будівництво, реконструкція об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту)» передбачалося створення і модернізація укриттів цивільного захисту в школах і дитсадках Києва за рахунок коштів бюджету міста під час нового будівництва чи реконструкції. «Замовником робіт було визначено КП «Житлоінвестбуд-УКБ», за інформацією якого у 2024 році введено в експлуатацію дві захисні споруди цивільного захисту (протирадиаційні укриття) у дошкільних навчальних закладах Дарницького району на 540 місць», – йдеться у відповіді.

Також Департамент муніципальної безпеки КМДА повідомив Радіо Свобода, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну на 18 лютого цього року в Києві пролунало 2004 сигнали про повітряну тривогу.

Російські військові після початку широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.