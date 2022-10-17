Кличко підтвердив вибух в Києві

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибух в Шевченківському районі.



«Вибух у Шевченківському районі – в середмісті столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом. Повітряна тривога триває», – написав він у телеграмі.

Згодом Кличко повідомив про ще один удар в Шевченківському районі міста.

Раніше про вибух повідомлялось у соцмережах.

Тиждень тому російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема, по Києву. Тоді внаслідок російського удару по Києву 10 жовтня різного ступеня пошкоджень зазнали понад 70 об’єктів, з них – 45 житлових будинків. Унаслідок російських атак по Києву 10 жовтня загинули п'ять людей, десятки зазнали поранень.

Російський президент Володимир Путін тоді підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів». 14 жовтня він заявив, що зараз немає необхідності у повторенні масованих ударів по Україні, подібних до тих, які російська армія завдавала 10 і 11 жовтня.