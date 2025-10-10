Доступність посилання

Після атаки РФ в Броварах пошкоджені три багатоповерхівки, на Київщині без світла залишилися 28 000 родин – ОВА

На Київщині через нічну атаку РФ знеструмлені близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання, об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переводять на генератори.

Також, за даними місцевої влади, унаслідок атаки РФ в Броварах пошкоджені три багатоповерхові будинки, чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищено та два пошкоджено. У багатоповерхівках через вибухову хвилю посічено фасади та вибиті вікна.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


