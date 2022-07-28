До Лівану прибуло сирійське судно з ячменем з окупованих територій України – посольство

До порту ліванського міста Тріполі прибуло судно під прапором Сирії, навантажене українським яменем з окупованої території – про це заявило посольство України в Лівані з посиланням на голову відомства Ігоря Осташа 28 липня.

За повідомленням, Осташ заявив про це під час зустрічі з президентом Лівану Мішелем Ауном.

«Посол звернув увагу Президента на факт заходження 27.07.2022 у морський порт Тріполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій. Висловлено прохання вжити заходів для з’ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах. Також було підкреслено, що зазначений факт може нанести шкоду двостороннім відносинам», – повідомила пресслужба посольства.

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Осташ також обговорив на зустрічі питання постачання української пшениці на ліванський ринок. Він підкреслив, що, попри російську агресію, Україна «продовжуватиме бути надійним партнером Лівану і забезпечуватиме його продовольчу безпеку».

22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію. Проте наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

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У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.