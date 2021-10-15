У Лівані оголосили жалобу за загиблими внаслідок стрілянини в Бейруті

У Лівані 15 жовтня оголосили день національної жалоби після того, як щонайменше шість людей були вбиті і десятки зазнали поранень у найбільш жорстоких вуличних боях у Бейруті за останні роки.

У своєму телевізійному зверненні президент Мішель Аун пообіцяв, що винні в насильстві будуть притягнуті до відповідальності.

«Неприпустимо, щоб зброя знову стала засобом спілкування між опонентами в Лівані», – заявив він.

У своїй заяві прем’єр-міністр Наджиб Мікаті закликав до спокою і закликав людей «не дозволяти втягнути себе в громадянські чвари».

Генеральний секретар ООН закликав усі сторони припинити насильство та утриматися від будь-яких провокаційних дій чи запальної риторики, заявив речник Організації Об’єднаних націй Стефан Дюжаррік.

П’ятеро учасників протесту, організованому рухами «Хезболла» та «Амаль», загинули внаслідок стрілянини у столиці Лівану Бейруті 14 жовтня. Ще 30 отримали поранення.

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В обміні вогнем по колишній лінії фронту часів громадянської війни 1975-90 років були задіяні пістолети, автоматичні гвинтівки та гранати. Постріли лунали годинами, снайпери стріляли з будівель. Кулі потрапляли у вікна квартир житлових будинків. Школи евакуювали, а мешканці ховалися в сховищах.

Протест був організований підтримуваним Іраном угрупованням «Хезболла» та її шиїтськими союзниками з руху «Амаль». Вони вимагали відсторонення судді Тарека Бітара, який очолює розслідування масштабного вибуху в порту минулого року.

«Хезболла» та його союзники звинувачують суддю у вибірковості щодо політиків, яких він планує допитати – більшість із них пов’язані з угрупованням.

Насильство почалося в той момент, коли заступниця держсекретаря Сполучених Штатів із політичних питань Вікторія Нуланд перебувала у місті на зустрічі з керівництвом Лівану.

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Пізніше Нуланд під час пресконференції в аеропорту назвала неупереджену судову владу гарантом усіх прав, очевидно, критикуючи «Хезболлу».

Вибух у порту Бейрута 4 серпня 2020 року називають одним із найбільших неядерних вибухів в історії. Загинули понад 200 людей, понад 300 тисяч залишилися без даху. Катастрофа завдала збитків на 15 мільярдів доларів у країні, яка вже потерпала від економічної кризи.

Більшість ліванців вважає причиною катастрофи корумпованість влади і недбалість чиновників. Вибухонебезпечний матеріал тривалий час зберігався в порту без належних заходів безпеки.