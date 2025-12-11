«Людиною року» за версією Time стали творці штучного інтелекту

Творці штучного інтелекту отримали звання людини 2025 року за версією американського журналу Time.

«2025-й став роком, коли весь потенціал штучного інтелекту виявився у всій своїй повноті і стало зрозуміло, що шляху назад уже немає. За те, що епоха машин, які думають, стала реальністю; за те, що вразили та стривожили людство; за зміну сьогодення та розширення меж можливого людиною 2025 року Time стали архітектори штучного інтелекту», – йдеться в соцмережах журналу.

На обкладинку журнал помістив голову Meta Марка Цукерберга, гендиректора AMD Лізу Су, голову xAI, SpaceX і Tesla Ілона Маска, голову Nvidia Дженсена Хуанга, керівника OpenAI Сема Альтмана, гендиректора DeepMind Деміса Хассабіса, керівника Anthropic Даріо Амодея та засновницю ImageNet Фей-Фей Лі.

Усі вони сидять на сталевій балці, а саме зображення відсилає до фотографії «Обід на хмарочосі», зробленої 1932 року.

Журнал Time із 1927 року називає людину, групу або концепцію, які найбільше вплинули на світ за останні 12 місяців – «на благо чи на шкоду».

2024 року це звання отримав президент США Дональд Трамп.



