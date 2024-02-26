Лубінець: Україні вдалося звільнити 147 цивільних, яких РФ з лютого 2022 року незаконно утримувала

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що Україні вдалося звільнити 147 цивільних громадян, яких з лютого 2022 року незаконно утримувала Росія.



«Наразі лише з 2022 року близько 28 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вдалося звільнити лише 147 громадян, які перебували у незаконному утриманні», – написав він у телеграмі.

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Лубінець нагадав, що затримання РФ цивільних розпочалося у Криму у 2014 році.

« Загалом 208 увʼязнених у Криму, ми знаємо про них поіменно. Тоді світ висловив глибоке занепокоєння щодо окупації Криму, а згодом — частини Донецької та Луганської областей. Саме тому країна-терорист пішла далі», – наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

У пресслужбі омбудсмена додають, що 26 лютого відкрили Міжнародну платформу за звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб, у рамках реалізації пункту 4 «Формули миру». Зауважується, що цей захід є першим кроком до об’єднання зусиль, щоб звільнити цивільних осіб, яких незаконно утримує РФ.

За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), 23 тисячі людей вважаються зниклими безвісти в Україні у результаті російсько-української війни.

Від травня 2023 року в Україні працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. ЗСУ самі в обов’язковому порядку запускають розшук і подають інформацію до реєстру, якщо мають підстави вважати військового зниклим безвісти або полоненим.

У жовтні 2023 року заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко повідомляв, що у пошуку перебувають понад 26 тисяч людей, які зникли безвісти за особливих обставин.

Як повідомляв Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зниклими безвісти за особливих обставин вважаються особи, які зникли у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.