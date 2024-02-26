Лубінець: Україні вдалося звільнити 147 цивільних, яких РФ з лютого 2022 року незаконно утримувала

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що Україні вдалося звільнити 147 цивільних громадян, яких з лютого 2022 року незаконно утримувала Росія.
«Наразі лише з 2022 року близько 28 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та незаконно позбавленими особистої свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вдалося звільнити лише 147 громадян, які перебували у незаконному утриманні», – написав він у телеграмі.
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Лубінець нагадав, що затримання РФ цивільних розпочалося у Криму у 2014 році.
« Загалом 208 увʼязнених у Криму, ми знаємо про них поіменно. Тоді світ висловив глибоке занепокоєння щодо окупації Криму, а згодом — частини Донецької та Луганської областей. Саме тому країна-терорист пішла далі», – наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини.
У пресслужбі омбудсмена додають, що 26 лютого відкрили Міжнародну платформу за звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб, у рамках реалізації пункту 4 «Формули миру». Зауважується, що цей захід є першим кроком до об’єднання зусиль, щоб звільнити цивільних осіб, яких незаконно утримує РФ.
За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), 23 тисячі людей вважаються зниклими безвісти в Україні у результаті російсько-української війни.
Від травня 2023 року в Україні працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. ЗСУ самі в обов’язковому порядку запускають розшук і подають інформацію до реєстру, якщо мають підстави вважати військового зниклим безвісти або полоненим.
У жовтні 2023 року заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко повідомляв, що у пошуку перебувають понад 26 тисяч людей, які зникли безвісти за особливих обставин.
Як повідомляв Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зниклими безвісти за особливих обставин вважаються особи, які зникли у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року запеклі бої російсько-української війни ідуть на сході і на півдні України.
6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом.
ООН від початку повномасштабного вторгнення РФ підтвердила загибель в Україні 9 701 цивільного, йдеться у звіті за 25 вересня 2023 року. Реальна кількість жертв, вказують аналітики, є набагато більшою.
Усього із 24 лютого 2022 року ООН зафіксувала в Україні 10 582 випадків загибелі цивільних людей, а також щонайменше 19 875 випадків поранення цивільних. Про це заявив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк 22 лютого 2024 року.
«Ймовірно, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою», – кажуть в місії.
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