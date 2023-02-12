На Кремінському напрямку військові РФ зазнали втрат на відступили – влада

Російські військові зазнали суттєвих втрат на відійшли на Кремінському напрямку фронту, повідомив у телеграмі очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в неділю, 12 лютого.

За його словами, ситуація в Луганській області складна, але повністю контролюється Силами оборони.

«Декілька днів тому було дуже багато потужних атак. Основні зусилля були кинуті на Кремінському напрямку. Ворог не дає спокою й в напрямку Білогорівки, там постійні обстріли з танків, важкої артилерії і авіації», – розповів місцевий чиновник.

Втім, як зазначив очільник ОВА, на Кремінському напрямку ворог зазнав суттєвих втрат так, що навіть «трохи дав відпочити нашим захисникам2.

«Вони (російські військові – ред.) відтягнулися, адже їм треба було поповнити свої підрозділи, оскільки були достатньо розбиті. Намагалися йти навіть колоною техніки, але після гарної відповіді від наших захисників вони так само відійшли назад», – підсумував Гайдай.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у лютому очікується новий можливий наступ російських військ. Резніков підкреслив, що ситуація на сході України залишиться складною, але контрольованою, додавши, що Сили оборони тримаються на цьому напрямку.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов 9 лютого заявив, що поновлення російського наступу може передбачати спроби атакувати Харківську або Запорізьку область.