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У Львівській ОВА повідомили про ситуацію зі світлом в області

«Найскладніша ситуація залишається у Львові та навколишніх громадах, а також у частині Яворівського району»

На Львівщині енергетики технічно забезпечили можливість постачати електроенергію усім споживачам, але мережі не втримують навантаження, тривають ремонтні роботи, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Найскладніша ситуація залишається у Львові та навколишніх громадах, а також у частині Яворівського району. Робота не припиняється. Очікуємо, що до кінця цієї доби всі жителі Львівщини отримуватимуть живлення, відповідно до графіків погодинних відключень», – написав він у телеграмі.

Через черговий масований удар військ РФ по Україні 29 грудня влада Львівщини та Івано-Франківщини повідомила про влучання в об’єкти енергоінфраструктури і знеструмлення споживачів. Через обстріли із міркувань безпеки обмежили електропостачання у Києві. У Міненерго за підсумками обстрілів заявили, що найбільш складною склалася ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах.

Після сьогоднішньої масованої ракетної атаки військ РФ енергосистема України відновлюється в плановому режимі, повідомив в ефірі телемарафону голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

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