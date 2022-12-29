У Львівській ОВА повідомили про ситуацію зі світлом в області

На Львівщині енергетики технічно забезпечили можливість постачати електроенергію усім споживачам, але мережі не втримують навантаження, тривають ремонтні роботи, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Найскладніша ситуація залишається у Львові та навколишніх громадах, а також у частині Яворівського району. Робота не припиняється. Очікуємо, що до кінця цієї доби всі жителі Львівщини отримуватимуть живлення, відповідно до графіків погодинних відключень», – написав він у телеграмі.

Через черговий масований удар військ РФ по Україні 29 грудня влада Львівщини та Івано-Франківщини повідомила про влучання в об’єкти енергоінфраструктури і знеструмлення споживачів. Через обстріли із міркувань безпеки обмежили електропостачання у Києві. У Міненерго за підсумками обстрілів заявили, що найбільш складною склалася ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах.

Після сьогоднішньої масованої ракетної атаки військ РФ енергосистема України відновлюється в плановому режимі, повідомив в ефірі телемарафону голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.