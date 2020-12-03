На Львівщині у ДТП загинули три людини

Вранці 3 грудня у Львівській області у ДТП загинули три людини. Про це повідомили у поліції.

Аварія сталася на автодорозі «Львів-Луцьк» близько шостої ранку.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ауді», 50-річний місцевий мешканець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом «Мерседес Спринтер», яким керував житель Рівненської області віком 35 років. Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці події. Водій мікроавтобуса та його 56-річна пасажирка, також мешканка Рівненщини, отримали тілесні ушкодження, від яких померли у лікарні», – мовиться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція продовжує встановлювати обставини ДТП.