«Мене і моє оточення опрацьовували усі 5 місяців»: Магамедрасулов про тиск і «пропозиції» в СІЗО

Детектив Національного антикорупційного бюро України Руслан Магамедрасулов заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, що зазнавав системного тиску.

Детектив наголосив, що під тиском опинилися не лише він, а і його родина, оточення та люди з телефонної книги.

«Мене опрацьовували всі п’ять місяців: усю мою родину, мене, моє оточення, мою телефонну книгу. Обшукували постійно, вимагали дати покази проти мене. Хтось пішов на комунікацію, тому що їх дотисли – справді дотисли. Хтось не пішов, відмовився і отримав підозру, як Мемешев Юсуф (один з ключових свідків у справі детектива – ред.). Тобто це не закінчилося 21 липня (в день масових обшуків у співробітників Бюро, зокрема, у Руслана Магамедрасулова – ред.). Мене постійно обробляли протягом п’яти місяців, у тому числі в СІЗО», – зазначив детектив.





За його словами, йому надходили «різні пропозиції», які мали на меті змусити його мовчати та обмежити спілкування після звільнення.

«Заходили різні пропозиції, «домовленості», обміни і так далі. Але ми все відхиляли й ні на що не погоджувалися… Тобто якщо б мене випустили, то я повинен мовчати, нічого не казати, ні з ким не комунікувати, виконувати такі й такі дії… В СІЗО я комунікував із певними особами, які могли до мене потрапити, і вони передавали цю інформацію. Не хочу їх називати, але вони могли зі мною контактувати», – сказав Магамедрасулов і додав, що, ймовірно, це були представники СБУ.

У липні 2025 року Магамедрасулова разом з його батьком затримала СБУ. Їх звинувачують у спробі продажу технічних конопель до Росії.

4 грудня апеляційний суд звільнив Магамедрасулова з-під варти. Перед цим суд звільнив з-під варти його батька Сентябра, призначивши йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Кілька місяців вони перебували під вартою.

Причиною кримінального переслідування детектив вважає свою професійну діяльність. Руслан Магамедрасулов займався документуванням колишнього бізнеспартнера президента Зеленського Тімура Міндіча та інших фігурантів операції «Мідас».

Оприлюднені НАБУ так звані «плівки Міндіча» пролили світло на масштабну корупційну схему в «Енергоатомі».

Раніше в СБУ заперечували, що арешт Магамедраслових відбувся з політичних мотивів.



