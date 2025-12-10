США: в Маямі мером вперше за майже 30 років обрали представницю демократів

Кандидатка від Демократичної партії США Ейлін Гіггінс перемагає на виборах мера Маямі (штат Флорида), ставши першою за майже 30 років представницею демократів, обраною на цю посаду.

За попередніми даними, Гіггінс перемогла під час голосування у другому турі, що пройшло 9 грудня, майже з 20-відсотковим відривом випередивши республіканця Еміліо Гонсалеса, чию кандидатуру публічно підтримав президент США Дональд Трамп.

Перемогу представниці Демократичної партії у місті, де більшість населення становлять консервативно налаштовані вихідці з Куби, Венесуели, Нікарагуа, інших латиноамериканських країн і їхні нащадки, спостерігачі сприйняли як попередження Республіканській партії.

Маямі, з його майже 500-тисячним населенням, є частиною округу Маямі-Дейд, в якому на президентських виборах 2024 року Дональд Трамп зі значною перевагою здобув перемогу над Камалою Гарріс.

Перемога демократа на виборах мера Маямі, як і перемоги кандидатів-демократів на осінніх виборах губернаторів двох штатів, на виборах мера Нью-Йорка дають демократам приводи для надії на перемогу на проміжних виборах до Конгресу восени наступного року. Республіканці нині мають незначну більшість в обох палатах Конгресу.