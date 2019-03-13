Влада Маріуполя закликала не панікувати через навчання силовиків у місті

13 та 14 березня в Маріуполі проведуть навчання з протидії терористичним та диверсійних загрозам під керівництвом Служби безпеки України, повідомили у міськраді Маріуполя.

«На життя міста навчання жодним чином не впливають. Всі жителі можуть займатися своїми звичайними справами: ходити на роботу, вчитися, відпочивати. Під час навчань можливе переміщення спеціалізованої техніки», – йдеться в повідомленні мерії Маріуполя.

У міськраді однак звернулися до громадян із закликом мати при собі документ, що засвідчує особу.

Раніше у СБУ України повідомили, що проведення антитерористичних заходів у Маріуполі 13-14 березня не пов’язане з проведення ООС, військовими діями чи виборами президента України. Ця заява з’явилася після того, як один з кандидатів у президенти повідомив про скасування зустрічі з виборцями у Маріуполі через дії СБУ.