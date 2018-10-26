Укргідрометцентр: в Україні завтра стане тепліше

В Україні у суботу, 27 жовтня, стане тепліше, вдень невеликий дощ очікується у західних та більшості північних областей.

«Температура вночі 2-7 градусів тепла, на узбережжі морів до 10 градусів, на півночі Лівобережжя місцями 0-2 градусів морозу; вдень 10-15 тепла, на півдні країни, Прикарпатті та Вінниччині місцями 16-19 градусів, на Одещині до 21 градуса», – повідомили у Укргідрометцентрі.

У Києві завтра в основному без опадів. Лише ввечері місцями невеликий дощ. Температура вночі 4-6 градусів тепла, вдень 12-14 градусів.

22 жовтня кліматологи повідомили, що у столиці завершилось «бабине літо» і повернулась метеорологічна осінь. Київське «бабине літо» тривало з 7-го по 20 жовтня. За цей час було побито п’ять температурних рекордів.