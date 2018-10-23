Прокуратура кваліфікувала підрив двох жителів Золотого як теракт

Прокуратура Луганської області кваліфікувала підрив двох жителів Золотого-4 як терористичний акт.

«Слідством встановлено, що 18.10.2018 о 08:45 ранку в районі непідконтрольної українській владі території м. Золоте-4 стався вибух невідомого снаряда, в результаті якого, ймовірно, постраждали жінка 1972 року народження та чоловік 1973 року народження, що мешкали в Золотому-5», – ідеться у повідомленні.

Як з’ясували правоохоронці, пара намагалась з’ясувати, чому у них немає світла у будинку. Для цього їм потрібно було перевірити трансформаторну будку, яка знаходиться біля посту українських військовослужбовців. Військові пропустили людей, а невдовзі почули вибух, схожий на розрив гранати або протипіхотної міни.

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«Наразі проведення огляду місця події та інших необхідних слідчих дій ускладнюється тим, що територія, на якій скоєно кримінальне правопорушення, знаходиться під контролем незаконних збройних формувань «ЛНР», внаслідок чого існує небезпека для життя та здоров’я працівників правоохоронних органів», – зазначили у прокуратурі.

21 грудня Українська сторона у Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) заявила, що не може евакуювати тіла двох мирних громадян, які 18 жовтня підірвалися неподалік позицій підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.