Від початку доби бойовики 4 рази відкривали вогонь на Донбасі в бік позицій ЗСУ – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби здійснили чотири обстріли позицій Збройних сил України. Згідно з повідомленням, обстріли тривали на луганському напрямку
«Противник застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Так, після півночі противник упродовж 25 хвилин з боку населеного пункту Донецький вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Новотошківського. Окрім того, двічі з початку цієї доби ворожий вогонь вівся в районі населеного пункту Новолуганське та один раз неподалік Оріхового», – йдеться в повідомленні.
За даними відомства, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Бойовики на своїх ресурсах про обстріли з початку поточної доби не повідомляють.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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