Могеріні йде у відставку з посади ректора коледжу через розслідування шахрайства

Колишня глава зовнішньої політики ЄС Федеріка Могеріні подала у відставку з посади ректора Коледжу Європи після того, як їй було висунуто звинувачення у шахрайстві щодо ймовірного фаворитизму під час навчання дипломатичних кадрів, що фінансується ЄС.



«Відповідно до найвищих стандартів суворості та справедливості, з якими я завжди виконувала свої обов'язки, сьогодні я вирішила піти у відставку», – йдеться у її заяві.



Могеріні, яка була верховним представником з питань зовнішньої політики з 2014 по 2019 рік, а потім стала ректором коледжу, була затримана 2 грудня в межах розслідування справи про ймовірне незаконне використання коштів ЄС у 2021–2022 роках. Її звільнили близько першої години ночі 3 грудня.

Разом із нею також звільнені двоє інших затриманих у цій справі – колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх зв’язків Стефано Санніно та один із керівників Коледжу Європи Чезаре Зеґретті.

Після допиту бельгійською поліцією «трьом особам було офіційно повідомлено про висунуті проти них звинувачення», повідомила в четвер Європейська прокуратура (EPPO), яка курує розслідування.

«Звинувачення стосуються шахрайства та корупції у сфері закупівель, конфлікту інтересів та порушення професійної таємниці», – зазначається в заяві.

Усі особи вважаються невинними, доки їхня провина не буде доведена компетентними бельгійськими судами.

EPPO розслідує підозри у шахрайстві, пов’язаному з фінансованою ЄС програмою навчання молодих дипломатів з різних держав-членів, відомою як Дипломатична академія Європейського Союзу.

Програма була надана Європейською службою зовнішніх справ Коледжу Європи в Бельгії на період 2021-2022 років, і розслідування зосереджується на тому, чи не був тендерний процес сфальсифікований на користь школи.



