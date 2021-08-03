Головне на ранок: трансгендерна жінка виступила на Олімпіаді, автобус з російськими туристами перекинувся у Туреччині

На Олімпійських іграх у Токіо вперше виступила трансгендерна жінка, Євросоюз піддав критиці дії режиму Лукашенка щодо Тимановської, у турецькій провінції Анталія в ДТП потрапив автобус із російськими туристами, Держдепартамент США заперечив слова посла Росії про висилку 24 російських дипломатів, Тегеран застерігає, що реагуватиме на загрози його безпеці.

Трансгендерна жінка Лорел Габбард уперше виступила на Олімпіаді

На Олімпійських іграх у Токіо вперше виступила трансгендерна жінка – важкоатлетка з Нової Зеландії Лорел Габбард. Вона виступала у ваговій категорії понад 87 кілограмів і посіла останнє місце. Усі три спроби Габбард виявилися невдалими, вона не змогла взяти вагу 120 кілограмів і двічі – 125 кілограмів. Після свого виступу Габбард притулила руки до грудей, склала їх у формі серця і подякувала глядачам, які відповіли їй оплесками.

Євросоюз піддав критиці дії режиму Лукашенка проти спортсменки Тимановської

Європейський союз піддав різкій еритиці дії влади Білорусі за спробу насильно відправити з Токіо до Мінська бігунку Христину Тимановську. У Брюсселі привітали рішення Польщі надати 24-річній спортсменці гуманітарну візу. Спроба примусово репатріювати Тимановську проти її волі – це ще один приклад жорстокості репресивних заходів режиму Лукашенка, йдеться в заяві ЄС, яку оголосив представник пресслужби керівника зовнішньополітичного відомства Євросоюзу.

У Туреччині перекинувся автобус із російськими туристами, загинули щонайменше чотири людини

У турецькій провінції Анталія в ДТП потрапив автобус із російськими туристами, загинули четверо людини. Ще п’ятеро зазнали тяжких поранень, двоє з них перебувають у реанімації, повідомляють російські інформагенції. Автобус перекинувся на головному шосе в районі Манавгата, він прямував до аеропорту Анталії. У ньому перебували 22 громадянина Росії, серед них дев’ять дітей. Туристи мали вилетіти до міста Самара.

США: заяви російського посла про висилку 24 дипломатів є неточними

Держдепартамент США 2 серпня заперечив слова посла Росії у Вашингтоні Анатолія Антонова, який заявив, що Сполучені Штати просять 24 російських дипломатів залишити країну до 3 вересня після закінчення терміну дії їхніх віз. Представник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс сказав, що російські дипломати «можуть подати заяву про продовження» їхніх віз. Раніше в інтерв’ю виданню The National Interest посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов розповів, нібито влада США передала Росії список із 24 співробітників посольства, які мають залишити країну до 3 вересня.

Іран погрожує реакцією на загрози його безпеці після звинувачень у атаці на танкер

Тегеран застерігає, що реагуватиме на загрози його безпеці – про це заявив речник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, якого зацитував державний телеканал. «Іран не вагатиметься, перш ніж захистити свою безпеку та національні інтереси, і швидко та потужно реагуватиме на будь-які ризиковані кроки», – йдеться в коментарі Хатібзаде. Його заява пролунала після того, як Велика Британія відкликала свого посла в Ірані через смертельну атаку на комерційне судно біля узбережжя Оману.