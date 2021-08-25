Головне на ранок: святкування Дня незалежності, напад на Порошенка, Британія створює фонд на підтримку України

Україна відсвяткувала 30-ту річницю незалежності, Зеленський підписав указ про заснування Дня Української державності, у Києві Петра Порошенка облили зеленкою, Велика Британія оголосила про створення нового Фонду «Партнерство за сильну Україну», Світовий банк призупинив надання допомоги Афганістану.

День Незалежності: військовий парад та Марш захисників у Києві

Відзначення у столиці Дня Незалежності України розпочалося військовим парадом в центрі Києва. Під звуки військового оркестру головною вулицею країни пройшли 36 парадних розрахунків сил безпеки і оборони та підрозділи збройних сил країн-партнерів, понад 75 літальних апаратів та понад 400 одиниць озброєння і техніки. Після завершення офіційних подій Хрещатиком пройшов Марш захисників України, в якому взяли участь родини загиблих та військовополонених, учасники війни з Росією на Донбасі та волонтери. Святкування відбулися і в інших країнах.

На сайті президента з’явився указ про День Української державності

Президент України Володимир Зеленський під час святкування Дня незалежності України оголосив про підписання указу про запровадження нового свята – Дня Української державності, який відзначатимуть 28 липня. Зеленський також хоче, щоб Верховна Рада зробила цей день вихідним. Пізніше документ оприлюднили на сайті президента. Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Київ: поліція затримала нападника на Порошенка

Під час урочистих подій у центрі Києва п'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою. У «Європейській солідарності» заявили, що вважають напад на Порошенка провокацією. У поліції повідомили, що затримали нападника. Ним виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження.

Британія анонсувала створення фонду «Партнерство за сильну Україну»

Міністр закордонних справ Великої Британії у справах європейського сусідства Венді Мортон 24 серпня оголосила про створення нового Фонду «Партнерство за сильну Україну» з участю кількох країн. До фонду також долучаться Канада, Швеція, Швейцарія та США. Таким чином вони хочуть «пом’якшити дестабілізуючий вплив Росії у південних і східних регіонах України». Фонд розпочне роботу до грудня цього року. Він має на меті залучити до 35 мільйонів фунтів стерлінгів від донорів протягом трьох років. Фінансування буде спрямовано на ініціативи, які сприяють зміцненню спроможності регіонів, що потерпають від конфлікту.

Світовий банк припиняє надання допомоги Афганістану

Світовий банк призупинив надання допомоги Афганістану, заявивши, що «глибоко стурбований» ситуацією в країні та впливом захоплення влади «Талібану» на перспективи розвитку, особливо для жінок. Банк продовжуватиме тісно консультуватися з міжнародною спільнотою та партнерами з розвитку щодо ситуації. Як повідомляє Reuters, банк вивчає способи продовжувати працювати та зберегти «важко здобуті успіхи розвитку».