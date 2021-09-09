Головне на ранок: Семенченку продовжили арешт, таліби планують заборонити жінкам займатися спортом

Семену Семенченку продовжили арешт на два місяці, «Талібан» заявив, що жінкам заборонять займатися будь-яким спортом, двоє українських військових поранені на Донбасі 8 вересня, США визначили як тимчасовий або перехідний кабінет очолюваний талібами уряд у Кабулі, Олександр Лукашенко проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Семену Семенченку продовжено арешт на два місяці

Солом’янський районний суд Києва продовжив арешт колишньому депутату Верховної Ради Семену Семенченку на два місяці. Згідно з повідомленням, питання про запобіжний захід Семенченку розглядалося два дні, сторона захисту планує подавати апеляцію. Ексдепутату інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260 (ідеться про створення приватної армії), а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 (терористичний акт).

У «Талібані» заявили, що жінкам заборонять займатися спортом

У «Талібані», який захопив владу в Афганістані, заявили, що жінкам буде заборонено займатися будь-якими видами спорту. Свою позицію він пояснив на прикладі гри в крикет. За словами Васіка, в разі, якби жінки були допущені до цього виду спорту, їхні обличчя і тіла виявилися б відкритими для спостерігачів. «Іслам й Ісламський Емірат не допускають цього», – заявив він. За словами Васіка, таліби згодні з тим, що жінки мають право здійснювати прогулянки в міру необхідності, проте спорт, вважає він, не є необхідним для жіночої частини населення.

Двоє військових поранені на Донбасі – ОТУ «Схід»

Двоє українських військових поранені на Донбасі 8 вересня внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід», у смузі відповідальності якого зафіксовані обстріли. За повідомленням, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали осколкових поранень. Поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я– середньої важкості.

США вважають уряд талібів у Кабулі «перехідним кабінетом»

Сполучені Штати визначили як тимчасовий або перехідний кабінет очолюваний талібами уряд у Кабулі. «Ніхто в адміністрації, ані президент, ані будь-хто зі служби національної безпеки не став би стверджувати, що таліби дослухаються і поважають членів світової спільноти. Вони поки ніяк не переконали в цьому», – заявила, кажучи про позицію адміністрації президента США Джо Байдена, речниця Білого дому Джен Псакі. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив після переважно віртуальної зустрічі з представниками керівництва Німеччини і ще близько 20 країн, що новий уряд талібів оцінюватимуть по його справах, і легітимність «ще треба заслужити».

Лукашенко зустрінеться з Путіним у Москві

Олександр Лукашенко 9 вересня в Москві проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним переговори, темою яких буде продовження інтеграції Білорусі з Росією. Минулого тижня Лукашенко заявив, що глибша інтеграція з Росією не позбавить Білорусь суверенітету. У білоруській опозиції називають 9 вересня «важливим і досить небезпечним днем».