МВА: Росія вдарила по храму в Костянтинівці, двоє людей загинули

Російські війська атакували Костянтинівку, повідомила міська військова адміністрація 11 жовтня.

Двоє людей загинули, ще четверо цивільних зазнали поранень різної тяжкості. Попередньо відомо, що удару завдали авіаційною бомбою типу ФАБ-250.

«Вибух стався на території Іова Почаївського храму, де в момент атаки перебували місцеві мешканці. Поранених оперативно доставили співробітники поліції до лікарні міста Дружківка для надання медичної допомоги», – заявила міська влада.

Вибух пошкодив фасад храму, що входить до Горлівської єпархії Української православної церкви.

Міська адміністрація додає, що одна людина, яка постраждала від іншого авіаудару бомбою ФАБ-250, самостійно звернулася по медичну допомогу до лікарні в Дружківці. Вибухова хвиля пошкодила дев’ять приватних будинків.





МВА закликає жителів евакуюватися.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







