Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

МВА: Росія вдарила по храму в Костянтинівці, двоє людей загинули

Вибух пошкодив фасад храму, що входить до Горлівської єпархії Української православної церкви
Вибух пошкодив фасад храму, що входить до Горлівської єпархії Української православної церкви

Російські війська атакували Костянтинівку, повідомила міська військова адміністрація 11 жовтня.

Двоє людей загинули, ще четверо цивільних зазнали поранень різної тяжкості. Попередньо відомо, що удару завдали авіаційною бомбою типу ФАБ-250.

«Вибух стався на території Іова Почаївського храму, де в момент атаки перебували місцеві мешканці. Поранених оперативно доставили співробітники поліції до лікарні міста Дружківка для надання медичної допомоги», – заявила міська влада.

Вибух пошкодив фасад храму, що входить до Горлівської єпархії Української православної церкви.

Міська адміністрація додає, що одна людина, яка постраждала від іншого авіаудару бомбою ФАБ-250, самостійно звернулася по медичну допомогу до лікарні в Дружківці. Вибухова хвиля пошкодила дев’ять приватних будинків.


МВА закликає жителів евакуюватися.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG