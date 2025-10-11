Через атаку РФ по Нікополю загинула жінка, постраждав чоловік – ОВА

У Нікополі внаслідок російської атаки дронами загинула 23-річна жінка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також за даними місцевого чиновника, внаслідок іншої атаки безпілотниками постраждав 62-річний чоловік, який зараз перебуває на амбулаторному лікуванні.

«Пошкоджені магазин, п’ятиповерхівка, інфраструктура», – додав він.

За словами Лисака, вранці РФ атакувала також Кривий Ріг – у результаті постраждали троє людей – чоловіки 36, 45 і 53 років. Двох із них госпіталізували в стані середньої тяжкості.

«У місті пошкоджена будівля одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, її вже загасили», – зазначив голова ОВА.

Крім того, за даними чиновника, через російську атаку в Самарівському районі постраждав 38-річний чоловік, його відправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.