Спроба прориву на Костянтинівку: Росія накопичила техніку для штурмів?

Сили оборони відбили механізований штурм армії РФ біля Костянтинівки, повідомила Держприкордонслужба України, опублікувавши відео бою.

За даними прикордонників, російські війська скористалися поганою погодою і спробували прорватися до міста. Під час штурму агресор застосував танки, БМП, БМД, МТ-ЛБ тощо.

Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» разом із суміжними підрозділами за допомогою FPV-дронів вразили цілі ще на початку атаки, а ударні безпілотники добили бронетехніку, яка застрягла в полях. В результаті знищено один танк, дві бронемашини і одну БМП, ще дев'ять одиниць техніки та гармата були пошкоджені, зазначили у ДПСУ.

Проєкт DeepState геолокував місце атаки – противник намагався прориватися з боку Новооленівки на південному заході від Костянтинівки.

Російська армія вичерпала більше половини запасів бронетехніки та артилерії, які були на базах зберігання, – таку оцінку навів OSINT-аналітик з ніком Jompy у соцмережі Х 7 жовтня. За його даними, на російських складах зараз, зокрема, зберігається приблизно 19% всіх танків, які були там до початку повномасштабного вторгнення, а також близько 16% всіх БМП і 39% артилерійських систем.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: