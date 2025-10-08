Доступність посилання

Спроба прориву на Костянтинівку: Росія накопичила техніку для штурмів?

Військовий 93-ї ОМБр ЗСУ «Холодний Яр» готує дрон для бойового вильоту, Костянтинівка, Донецька область, вересень 2025 року
Військовий 93-ї ОМБр ЗСУ «Холодний Яр» готує дрон для бойового вильоту, Костянтинівка, Донецька область, вересень 2025 року

Сили оборони відбили механізований штурм армії РФ біля Костянтинівки, повідомила Держприкордонслужба України, опублікувавши відео бою.

За даними прикордонників, російські війська скористалися поганою погодою і спробували прорватися до міста. Під час штурму агресор застосував танки, БМП, БМД, МТ-ЛБ тощо.

Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» разом із суміжними підрозділами за допомогою FPV-дронів вразили цілі ще на початку атаки, а ударні безпілотники добили бронетехніку, яка застрягла в полях. В результаті знищено один танк, дві бронемашини і одну БМП, ще дев'ять одиниць техніки та гармата були пошкоджені, зазначили у ДПСУ.

Проєкт DeepState геолокував місце атаки – противник намагався прориватися з боку Новооленівки на південному заході від Костянтинівки.

Російська армія вичерпала більше половини запасів бронетехніки та артилерії, які були на базах зберігання, – таку оцінку навів OSINT-аналітик з ніком Jompy у соцмережі Х 7 жовтня. За його даними, на російських складах зараз, зокрема, зберігається приблизно 19% всіх танків, які були там до початку повномасштабного вторгнення, а також близько 16% всіх БМП і 39% артилерійських систем.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

