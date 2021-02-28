У М’янмі поліція розігнала протестувальників: щонайменше 5 людей загинули

Щонайменше п’ятеро людей загинули у М’янмі 28 лютого, коли поліція вкотре розігнала протестувальників, що виступають проти військового перевороту в країні.

Поліцейські відкрили вогонь по протестувальниках, внаслідок чого загинули четверо людей, ще кілька – були поранені. Також одна жінка померла, ймовірно, від серцевого нападу після того, як поліцейські розігнали протест учителів за допомогою шумових гранат у Янгоні.

Загалом у кількох містах 28 лютого поліція застосувала шумові гранати, сльозогінний газ, а також стріляла в повітря, щоб змусити демонстрантів розійтися.

Протести в країні тривають від 1 лютого, коли військові захопили владу в країні і заарештували фактичну лідерку Аун Сан Су Чжі й інших представників уряду.

Кілька країн Заходу, зокрема США, запровадили санкції проти військових М’янми чи пригрозили вдатися до такого кроку.