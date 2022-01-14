У МЗС анонсували візит міністра закордонних справ Данії до України

Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод відвідає Україну протягом 15 і 16 січня, анонсувала пресслужба Міністерства закордонних справ України 14 січня.

За повідомленням, візит Кофода має на меті «засвідчити підтримку нашої держави з боку Данії на тлі агресивних дій Російської Федерації».

«Під час візиту українська та данська сторони обговорять подальшу консолідацію міжнародної підтримки України в протидії російській агресії, кроки задля збільшення обсягів двосторонньої торгівлі та інвестицій, просування європейської інтеграції України», – заявляють у відомстві.

Зокрема, 16 січня Кофод планує відвідати лінію розмежування в зоні Операції Об’єднаних сил, щоб «ознайомитися з актуальною безпековою ситуацією».

Йеппе Кофод вже відвідував Україну і, зокрема, Донбас у лютому 2020 року.

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Цього тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбувалися у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення.