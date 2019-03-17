НАБУ: оприлюднені в ЗМІ матеріали здебільшого стосуються справ депутатів та «Укрзалізниця»

Оприлюднені в засобах масової інформації матеріали здебільшого стосуються кримінальних проваджень, за якими до відповідальності притягли 15 осіб, повідомило Національне антикорупційне бюро України.

У відомстві зазначили, що мова йде про 87 сторінок, які Генеральна прокуратура передала до НАБУ навесні 2017 року.

Згідно з повідомленням, у першому випадку до кримінальної відповідальності притягуються службові особи та неформальні куратори ТОВ «Енергія-Новий Розділ» і ТОВ «Енергія-Новояворівськ», бенефіціарами яких є два народні депутати – Ярослав та Богдан Дубневичі. У цьому провадженні досудове розслідування завершене, встановлена сума збитків сягає 1,4 мільярда гривень. НАБУ вказує, що арешт накладений на дві теплоелектроцентралі.

Друге провадження стосується одного з епізодів заволодіння коштами «Укрзалізниці». Провадження стосовно двох осіб направили до суду у вересні 2018 року. Тоді НАБУ повідомляло, що йдеться про розтрати на суму 26,7 мільйона гривень.

Документи зі скриншотами листувань 15 березня оприлюднили журналісти видання «Цензор.НЕТ». Вони заявили, що частину з цих листувань використали журналісти проекту Bihus.Info, які 11 березня оприлюднили четверту частину свого розслідування щодо корупції в сфері оборони. Згідно з матеріалом, українські правоохоронці отримували тисячі доларів хабарів, щоб закрити кримінальні провадження.

У попередніх частинах розслідування журналістів про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері йшлося про причетність до цього звільненого нині заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського, його сина Ігоря й чиновників оборонних підприємств України. Всі фігуранти розслідування звинувачення відкинули.

Президент України Петро Порошенко, чиїм соратником називають Гладковського, заявив, що в разі підтвердження даних журналістського розслідування винні мають бути покарані.