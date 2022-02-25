НБУ зафіксував курс гривні до іноземних валют станом на 24 лютого

Правління Національного банку України ухвалило зміни до постанови від 24 лютого 2022 року №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», яким зафіксувало офіційний курс гривні до іноземних валют на рівні, що діяв на момент початку російської агресії. Повідомлення про це опубліковане на сайті регулятора в ніч на 25 лютого.

Крім курсу до іноземних валют, зафіксовано «офіційний курс гривні до спеціальних прав запозичення, а також розрахункову ціну банківських металів на рівнях, на яких вони діяли 24 лютого 2022 року».

До окремого рішення «припинено… розрахунок довідкового значення курсу гривні до долара США згідно з укладеними на валютному ринку України угодами станом на 12.00».

Також «заборонено уповноваженим установам здійснювати будь-які валютні операції:

– з використанням російських рублів та білоруських рублів;

– учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;

– для виконання зобов’язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження в Російській Федерації або в Республіці Білорусь».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».