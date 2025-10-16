Доступність посилання

Нічна атака Росії: сили ППО збили 288 цілей із 357 – командування

Пожежа в Ніжині внаслідок російської атаки дронами, 16 жовтня 2025 року
Пожежа в Ніжині внаслідок російської атаки дронами, 16 жовтня 2025 року

Російські війська завдали комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України протягом ночі на 16 жовтня, повідомляє командування Повітряних сил.

Загалом російські війська запустили:

  • 320 ударних БПЛА Shahed і інших типів із напрямків Курська, Міллерова, Шаталова, Орла та Приморсько-Ахтарська
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської області
  • 26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з районів окупованого Криму, а також Курської та Воронезької областей
  • 2 крилатих ракет Іскандер-К з районів Криму та Ростовської області
  • 7 керованих авіаційних ракет Х-59

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

На 10 ранку протиповітряна оборона збила або подавила 288 повітряних цілей, в тому числі – 283 безпілотники й п’ять керованих авіаційних ракет Х-59. Також 18 російських ракет локаційно втрачені, інформація щодо них уточнюється.

Командування зафіксувало прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях. Основними напрямками удару були Полтавщина та Харківщина. Військові попереджають, в повітряному просторі України залишаються кілька ворожих БПЛА.

Читайте також: «Укренерго» припускає запровадження обмежень потужності для промислових споживачів

Раніше компанія «ДТЕК Нафтогаз» повідомила про російську атаку на свої об’єкти в Полтавській області дронами й ракетами. Роботу об’єктів газовидобутку регіоні зупинили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


