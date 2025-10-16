Нічна атака Росії: сили ППО збили 288 цілей із 357 – командування

Російські війська завдали комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України протягом ночі на 16 жовтня, повідомляє командування Повітряних сил.

Загалом російські війська запустили:

320 ударних БПЛА Shahed і інших типів із напрямків Курська, Міллерова, Шаталова, Орла та Приморсько-Ахтарська

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської області

26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з районів окупованого Криму, а також Курської та Воронезької областей

2 крилатих ракет Іскандер-К з районів Криму та Ростовської області

7 керованих авіаційних ракет Х-59

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

На 10 ранку протиповітряна оборона збила або подавила 288 повітряних цілей, в тому числі – 283 безпілотники й п’ять керованих авіаційних ракет Х-59. Також 18 російських ракет локаційно втрачені, інформація щодо них уточнюється.

Командування зафіксувало прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях. Основними напрямками удару були Полтавщина та Харківщина. Військові попереджають, в повітряному просторі України залишаються кілька ворожих БПЛА.

Раніше компанія «ДТЕК Нафтогаз» повідомила про російську атаку на свої об’єкти в Полтавській області дронами й ракетами. Роботу об’єктів газовидобутку регіоні зупинили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



