Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Угорський письменник Ласло Краснагоркаї, фото 2015 року
Угорський письменник Ласло Краснагоркаї, фото 2015 року

Нобелівську премію з літератури присудили угорському письменнику Ласло Краснагоркаї – про це комітет премії повідомив 9 жовтня.

Його відзначили «за захопливу та візіонерську творчість, яка посеред апокаліптичного жаху підтверджує силу мистецтва».

Комітет назвав Краснагоркаї видатним епічним письменником центральноєвропейської традиції, яка сягає від Кафки до Томаса Бернхарда і характеризується абсурдизмом та гротескною надмірністю.

«Але його арсенал цим не обмежується, і він також звертається до Сходу, застосовуючи більш споглядальний, точно вивірений тон», – йдеться в повідомленні.

Торік Нобелівську премію з літератури отримала південнокорейська письменниця Хан Канг «за її насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя».



Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG