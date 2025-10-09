Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Нобелівську премію з літератури присудили угорському письменнику Ласло Краснагоркаї – про це комітет премії повідомив 9 жовтня.

Його відзначили «за захопливу та візіонерську творчість, яка посеред апокаліптичного жаху підтверджує силу мистецтва».

Комітет назвав Краснагоркаї видатним епічним письменником центральноєвропейської традиції, яка сягає від Кафки до Томаса Бернхарда і характеризується абсурдизмом та гротескною надмірністю.

«Але його арсенал цим не обмежується, і він також звертається до Сходу, застосовуючи більш споглядальний, точно вивірений тон», – йдеться в повідомленні.

Торік Нобелівську премію з літератури отримала південнокорейська письменниця Хан Канг «за її насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя».







